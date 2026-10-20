Марк Геи: Колениченето преди мачовете загуби своята сила

Бранителят на Манчестър Сити Марк Геи изрази мнение, че популярният жест с коленичене преди началния съдийски сигнал вече не носи същия заряд, и призова за по-решителни мерки в борбата срещу дискриминацията в спорта. Тъмнокожият футболист избра да не коленичи преди съботния домакински мач срещу Ипсуич от Висшата лига. Срещата бе част от специалната кампания на английския елит „Няма място за расизъм“.

Това не е първият случай, в който Гехи не участва в демонстрацията, въведена през юни 2020 година като знак на солидарност с движението „Блек Лайвс Метър“. От кампанията 2022/23 клубовете от Висшата лига взеха решение ритуалът да не се повтаря преди абсолютно всеки двубой, а да се изпълнява единствено в определени кръгове от сезона.

По време на пресконференция преди сблъсъка от Шампионската лига срещу АЕК Атина, бранителят подчерта, че е чудесно, че инициативата на лигата продължава, но настоя за надграждане на мерките.

„Винаги има възможност за повече действия. Нужно е да помислим как да развием кампанията. Това не е казус, засягащ единствено спорта, а по-дълбок обществен въпрос. Футболът обаче служи като фар на надежда, чрез който посланието може да се разпространява. Ще опитаме да постигнем повече, надявам се съвместно с ПФА (Асоциацията на професионалните футболисти) и ръководителите на първенството.“

Запитан дали самият акт с падането на коляно е изчерпал първоначалното си въздействие, защитникът сподели:

„Може би. Честно казано, от известно време вече не го правя. Винаги обаче бих аплодирал заради всичко, което този жест символизира.“

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