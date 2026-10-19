Манчестър Сити загуби ключов играч до декември, Холанд е под въпрос

Крилото на Манчестър Сити Антоан Семеньо, който е една от най-важните фигури в селекцията на Енцо Мареска, ще бъде извън игра за около осем седмици. Това разкри на днешната си пресконференция италианеца преди утрешния двубой в Шампионската лига срещу АЕК. Голмайсторът Ерлинг Холанд също имаше проблеми след мача с Ипсуич, но за него има шанс да играе още утре.
"Ерлинг може да бъде на разположение. Ще видим. Имаме известни съмнения. Трудно е да замениш Ерлинг, но имаме опции. Все пак има шанс той да бъде на разположение. Семеньо ще бъде аут за около осем седмици. Първоначално очаквахме по-тежка контузия, но след вчерашния преглед сме по-спокойни. Възстановяването ще отнеме осем седмици, така че когато се завърне през декември, ще бъде като нов играч. Не става въпрос за мускулна травма. Да загубим Антоан не е добре. Що се отнася до Ерлинг, споменахме, че можем да използваме Антоан като „деветка“, но разполагаме и с други опции, които можем да изпробваме. Ще видим. Засега разчитаме на Ерлинг и няма нужда да мислим за друг вариант. Със сигурност и Фил Фоудън е едно от възможните решения. Той е играл там в миналото. В момента обаче №9 е Ерлинг.
Утрешният мач е огромен за нас. За съжаление, загубихме последния двубой в Шампионската лига, така че имаме нужда от победата.
Трябва да обърнем внимание на натоварването. Ето защо утре ще направим някои промени. Стремим се да поддържаме играчите в добра физическа форма. Някои неща обаче са извън нашия контрол – такъв е случаят с Антоан. Той беше един от играчите, на които искахме да дадем почивка; влезе в игра за 10–15 минути и след това се контузи. Трябва да внимаваме с играчите, които участваха на Световното първенство.
Това е мач от Шампионската лига – различен турнир, но амбицията трябва да бъде същата: да се опитваме да печелим срещите. Не мисля, че един мач ще промени плана ни или идеите ни относно това, което искаме да постигнем. Целта винаги е да се опитваме да печелим срещите си. След поражението от ПСЖ трябва да записваме победи – ето защо казах, че утрешният двубой е важен за нас.
Имах едногодишен опит в Гърция. Както споменах преди няколко пресконференции, там е приятно, защото е много топло – на всеки мач, независимо дали е домакинство или гостуване. Беше добър опит", заяви Мареска на днешната си пресконференция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages