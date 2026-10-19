Манчестър Сити загуби ключов играч до декември, Холанд е под въпрос

Крилото на Манчестър Сити Антоан Семеньо, който е една от най-важните фигури в селекцията на Енцо Мареска, ще бъде извън игра за около осем седмици. Това разкри на днешната си пресконференция италианеца преди утрешния двубой в Шампионската лига срещу АЕК. Голмайсторът Ерлинг Холанд също имаше проблеми след мача с Ипсуич, но за него има шанс да играе още утре.

"Ерлинг може да бъде на разположение. Ще видим. Имаме известни съмнения. Трудно е да замениш Ерлинг, но имаме опции. Все пак има шанс той да бъде на разположение. Семеньо ще бъде аут за около осем седмици. Първоначално очаквахме по-тежка контузия, но след вчерашния преглед сме по-спокойни. Възстановяването ще отнеме осем седмици, така че когато се завърне през декември, ще бъде като нов играч. Не става въпрос за мускулна травма. Да загубим Антоан не е добре. Що се отнася до Ерлинг, споменахме, че можем да използваме Антоан като „деветка“, но разполагаме и с други опции, които можем да изпробваме. Ще видим. Засега разчитаме на Ерлинг и няма нужда да мислим за друг вариант. Със сигурност и Фил Фоудън е едно от възможните решения. Той е играл там в миналото. В момента обаче №9 е Ерлинг.

Утрешният мач е огромен за нас. За съжаление, загубихме последния двубой в Шампионската лига, така че имаме нужда от победата.

Трябва да обърнем внимание на натоварването. Ето защо утре ще направим някои промени. Стремим се да поддържаме играчите в добра физическа форма. Някои неща обаче са извън нашия контрол – такъв е случаят с Антоан. Той беше един от играчите, на които искахме да дадем почивка; влезе в игра за 10–15 минути и след това се контузи. Трябва да внимаваме с играчите, които участваха на Световното първенство.

Това е мач от Шампионската лига – различен турнир, но амбицията трябва да бъде същата: да се опитваме да печелим срещите. Не мисля, че един мач ще промени плана ни или идеите ни относно това, което искаме да постигнем. Целта винаги е да се опитваме да печелим срещите си. След поражението от ПСЖ трябва да записваме победи – ето защо казах, че утрешният двубой е важен за нас.

Имах едногодишен опит в Гърция. Както споменах преди няколко пресконференции, там е приятно, защото е много топло – на всеки мач, независимо дали е домакинство или гостуване. Беше добър опит", заяви Мареска на днешната си пресконференция.

Enzo 💬 (On AEK Athens) It’s a huge game tomorrow. It’s a Champions League game. We lost the last one so we need to win games. We are going to try to win the game with our best players in this moment. https://t.co/nTdz7Dw7zn — Manchester City (@ManCity) October 19, 2026

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Снимки: Gettyimages