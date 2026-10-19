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Елица Атанасийевич с 11 точки, Паниониос стартира с победа в Гърция

  • 19 окт 2026 | 21:53
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Елица Атанасийевич с 11 точки, Паниониос стартира с победа в Гърция

Бившата националка Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина), които преди седмица спечелиха Суперкупата на Гърция, стартираха с победа новия сезон в местната Волей лига. Атанасийевич и съотборничките й биха като гости Тетис с 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:17) в мач от първия кръг на шампионата.

Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция
Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция

Във втория кръг Паниониос е отново гост, но на новака Аполониос (Керацини). Двубоят е в събота (24 октомври) от 19,00 часа българско време.

Елица Атанасийевич игра цял мач за Паниониос и приключи с 11 точки (3 блока, 28% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) за победата.

Милица Кубура бе най полезна със 17 точки (40% ефективност в атака), а Анти Василантонаки добави 13 точки за успеха.

За тима на Тетис Беатрис Новоа (2 блока, 1 ас) и Валерия Росар (2 аса) реализираха 20 и 19 точки.

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