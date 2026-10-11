Елица Атанасийевич и Паниониос грабнаха Суперкупата на Гърция

Бившата националка Елица Василева-Атанасийевич и тимът на Паниониос триумфираха със Суперкупата на Гърция. Воденият от Юнус Йоджал отбор се наложи над Панатинайкос (Атина) с 3:1 (25:19, 25:20, 25:21, 29:27) в големия финал на надпреварата.

Така Паниониос спечели трофея за втори пореден път - след 2025 г., когато съперним беше Олимпиакос Пирея.

Елица Атанасийевич се отчете с 16 точки, като бе втора по резултатност. С 23 точки завърши Милица Кубура, с 16 точки приключи и Анти Василантонаки.

В първи кръг на Волей Лигата Паниониос среща АСП Тетис, на 17 октомври (събота).

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