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Кукурея за битката за "Златната топка": Щях да избера себе си

  • 3 окт 2026 | 12:41
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Кукурея за битката за "Златната топка": Щях да избера себе си

Защитникът на Испания и Реал Мадрид Марк Кукурела отказа да избере фаворит за „Златната топка“. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света за сезон 2025/26 ще се проведе на 26 октомври в Лондон. „Ако гласувах, щях да избера себе си. Всички кандидати са мои партньори. Нека този, на когото е писано да спечели. Оставям това на тези, които гласуват. Може би ще получа нещо малко за това, че съм техен партньор“, заяви Кукурела пред Marca.

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Футболистът също така спекулира с причината за популярността си: „Не знам. Вероятно заради външния ми вид – привличам повече внимание. Доволен съм от всичко: както атлетично, така и лично“. Кукурела играе за Челси от 2022 г., като спечели Световното клубно първенство с тях през 2025 г. Това лято той ликува на Световното първенство с Испания. След турнира премина от Челси в Реал Мадрид.

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