ЦСКА обяви как ще процедира до гостуването в Дания

Представителният тим на ЦСКА започва подготовка за гостуването на датския Нордселанд в двубой от основната фаза на UEFA Conference League. Мачът ще се играе на 22 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. българско време (18:45 ч. местно) на ст. „Right to Dream Park“ във Фарум.

ЦСКА ще отлети за Копенхаген на 21 октомври (сряда) в 10:30 ч. с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Официалната пресконференция на ЦСКА преди двубоя ще се състои в същия ден от 20:00 ч. българско време (19:00 ч. местно) на ст. „Right to Dream Park“ във Фарум, а тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 20:30 ч. (19:30 ч.), като ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Официалната тренировка на домакините ще се проведе също на 21 октомври (сряда) от 11:45 ч. българско време (10:45 ч. местно) на стадиона във Фарум и също ще е открита за журналисти в първия четвърт час, а пресконференцията на Нордселанд е насрочена за 14:00 ч. (13:00 ч.).

ЦСКА ще се завърне на българска земя в ранните часове на 23 октомври.

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