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Недялко Москов: ЦСКА беше по-добрият отбор, няма какво да се лъжем

  • 18 окт 2026 | 17:37
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Изпълнителният директор на Несебър Недялков Москов даде мнението си след поражението с 0:2 срещу ЦСКА в турнира за Sesame Купа на България.

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

"Нормален мач за нас, повече се защитавахме. ЦСКА беше по-добрият отбор, няма какво да се лъжем. Но и ние имахме две положения в края на полувремето. Ако бяхме отбелязали гол, можеше да развие мачът по друг начин. ЦСКА е по-класният отбор, очарован съм от нашия отбор - борба, желание, празник за града. Имаше много деца, те влизаха безплатно, това е част от политиката ни. Ние не взимаме такси от децата, водим социална политика.

Гиздол: Искаме да сме максимално агресивни, на такъв терен топката се движи по-бавно
Гиздол: Искаме да сме максимално агресивни, на такъв терен топката се движи по-бавно

Преди две години имаше въпросителни дали ще играем, сега всичко е осигурено. Имаме двама-трима родени в Несебър, играят като равни с Несебър. Сега точките са добре, но трябва да работим всеки ден, условията ни за футбол за прекрасни. Този сезон най-важното е да се утвърдим във Втора лига, това е най-важното. Пожелавам успех на ЦСКА в евротурнирите. Поздравявам и съдиите за отличното съдийство, получи се празник за града", заяви шефът на клуба от Несебър.

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