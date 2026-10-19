ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА ще обяви до сряда дали първото домакинство на новопостроения стадион “Българска армия” ще е срещу Славия, научи Sportal.bg. По програма двата отбора трябва да се изправят един срещу друг на 30 октомври.

“Червените” правят всичко възможно да приемат “белите” на бижуто в Борисовата градина, но към момента не е сигурно на 100%, че плановете ще се осъществят. Като цяло съоръжението изглежда в перфектен вид, но има множество дребни детайли, които трябва да се изпробват, че работят и именно те стопират ЦСКА да заяви дата, на която отборът ще се завърне на “Армията”.

Преди това, на 26 октомври, тимът трябва да приеме Лудогорец в среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Все още не е ясно дали “червените” ще се възползват от опцията си за отлагане на един двубой, но дори да не го сторят, той ще се играе на стадион “Васил Левски”.

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