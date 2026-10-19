Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс

Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2026 | 12:28
  • 566
  • 0

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке смята, че воденият от него отбор е трябвало да си тръгне с трите точки след равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед във Висшата английска лига. Съперниците се изправиха един срещу друг на стадион "Елънд Роуд" при много различни обстоятелства. Фарке е пред подписване на нов договор след впечатляващия старт на сезона за "белите", докато неговият колега Майкъл Карик, който води "червените дяволи", е подложен на огромно напрежение.

"Леко сме разочаровани, че взехме само една точка. Като цяло смятам, че не беше нужно да губим на полувремето, но все пак става въпрос за Манчестър Юнайтед. През второто полувреме изравнихме и трябваше да запазим доминацията. Твърде много удари преминаха над напречната греда, но като цяло представянето ни беше солидно. Трябваше да спечелим мача, но продължаваме напред. Приемаме като комплимент факта, че сме се справяли добре през последния месец - щом ни смятаха за фаворити срещу Манчестър Юнайтед, значи сме си го заслужили. Искахме да докажем, че тези очаквания са основателни. Доминирахме, но не успяхме да се възползваме, тъй като ни липсваше класа в наказателното поле и около него. Това говори много за уважението, което сме си спечелили. В крайна сметка, това е моментната ни ситуация и тя е добра. В тази лига все още е трудно да се печелят точки. Трябва да си хладнокръвен и изключително ефективен, но ние трябва да продължим в същия дух", заяви Фарке, цитиран от "Скай Спортс".

Лийдс се намира на седмо място в класирането с актив от 7 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Четири елитни отбора отпаднаха от Купата на Португалия

Четири елитни отбора отпаднаха от Купата на Португалия

  • 19 окт 2026 | 06:35
  • 1860
  • 1
Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

  • 19 окт 2026 | 06:10
  • 2069
  • 1
Гатузо: Бях пред отказване, но преосмислих философията си за футбола

Гатузо: Бях пред отказване, но преосмислих философията си за футбола

  • 19 окт 2026 | 05:48
  • 3465
  • 3
Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

  • 19 окт 2026 | 05:27
  • 1514
  • 0
Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

  • 19 окт 2026 | 05:00
  • 12303
  • 2
Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

  • 19 окт 2026 | 04:34
  • 1495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 7474
  • 35
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 7587
  • 8
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 4798
  • 2
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 8012
  • 6
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 76280
  • 18
Двама национали гостуват на Sportal.bg

Двама национали гостуват на Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 10:47
  • 1593
  • 2