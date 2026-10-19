Фарке: Разочаровани сме, че взехме само точка срещу Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке смята, че воденият от него отбор е трябвало да си тръгне с трите точки след равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед във Висшата английска лига. Съперниците се изправиха един срещу друг на стадион "Елънд Роуд" при много различни обстоятелства. Фарке е пред подписване на нов договор след впечатляващия старт на сезона за "белите", докато неговият колега Майкъл Карик, който води "червените дяволи", е подложен на огромно напрежение.

"Леко сме разочаровани, че взехме само една точка. Като цяло смятам, че не беше нужно да губим на полувремето, но все пак става въпрос за Манчестър Юнайтед. През второто полувреме изравнихме и трябваше да запазим доминацията. Твърде много удари преминаха над напречната греда, но като цяло представянето ни беше солидно. Трябваше да спечелим мача, но продължаваме напред. Приемаме като комплимент факта, че сме се справяли добре през последния месец - щом ни смятаха за фаворити срещу Манчестър Юнайтед, значи сме си го заслужили. Искахме да докажем, че тези очаквания са основателни. Доминирахме, но не успяхме да се възползваме, тъй като ни липсваше класа в наказателното поле и около него. Това говори много за уважението, което сме си спечелили. В крайна сметка, това е моментната ни ситуация и тя е добра. В тази лига все още е трудно да се печелят точки. Трябва да си хладнокръвен и изключително ефективен, но ние трябва да продължим в същия дух", заяви Фарке, цитиран от "Скай Спортс".

Лийдс се намира на седмо място в класирането с актив от 7 точки.

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Снимки: Imago