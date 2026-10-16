Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Служители на “Камп Ноу” обявиха стачка точно за дербито с Реал Мадрид

  • 16 окт 2026 | 13:25
  • 347
  • 0

Служителите на временни трудови договори в Барселона, които отговарят основно за пропускателния режим и достъпа до спортните съоръжения, обявиха тридневна стачка в периода от 23 до 25 октомври. Протестните действия съвпадат с подготовката за голямото дерби Ел Класико (25 октомври, 22:00 часа) и ще засегнат мачовете както на мъжкия и женския футболен отбор, така и на секциите по баскетбол и хандбал.

След серия от безрезултатни разговори с ръководството на клуба, синдикалният комитет на служителите оповести своето решение с официална позиция:
„Обявяваме стачка заради неизпълнени споразумения, нередности в договорите и прояви на дискриминация сред служителите на клуба. Налице са системни нарушения на колективния трудов договор и поетапно съкращаване на персонала за сметка на външни фирми. Тази ситуация създава сериозна несигурност, намалява капацитета за реакция при инциденти и вреди на цялостното обслужване на клубните членове и привържениците.“

От синдиката подчертават, че в момента групата на тези работници наброява едва 60 души, докато необходимият минимум за обезпечаване на събитията е между 90 и 95 служители. Допълнителен аргумент на недоволните е фактът, че последните назначения на нови кадри датират от октомври 2024 година.

Според информация на изданието „Ел Периодико“, през следващата седмица са предвидени нови разговори с цел постигане на компромис.

От ръководството на Барселона уверяват, че организацията на дербито с Реал Мадрид няма да пострада и срещата ще премине при нормални условия. Шефовете на клуба считат настоящия трудов модел за остарял и неприложим спрямо пазарните условия, подчертавайки, че съвременната практика в повечето организации е тези дейности да се възлагат на външни изпълнители.

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“
Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

  • 16 окт 2026 | 10:00
  • 1221
  • 0
Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

  • 16 окт 2026 | 09:53
  • 2119
  • 1
Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

  • 16 окт 2026 | 09:41
  • 615
  • 0
Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

  • 16 окт 2026 | 06:41
  • 4363
  • 3
Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

  • 16 окт 2026 | 06:18
  • 2650
  • 1
Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

  • 16 окт 2026 | 05:56
  • 1465
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 20546
  • 111
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 11721
  • 13
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 10758
  • 2
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 2313
  • 6
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 172897
  • 702
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 206850
  • 770