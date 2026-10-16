Служители на “Камп Ноу” обявиха стачка точно за дербито с Реал Мадрид

Служителите на временни трудови договори в Барселона, които отговарят основно за пропускателния режим и достъпа до спортните съоръжения, обявиха тридневна стачка в периода от 23 до 25 октомври. Протестните действия съвпадат с подготовката за голямото дерби Ел Класико (25 октомври, 22:00 часа) и ще засегнат мачовете както на мъжкия и женския футболен отбор, така и на секциите по баскетбол и хандбал.

След серия от безрезултатни разговори с ръководството на клуба, синдикалният комитет на служителите оповести своето решение с официална позиция:

„Обявяваме стачка заради неизпълнени споразумения, нередности в договорите и прояви на дискриминация сред служителите на клуба. Налице са системни нарушения на колективния трудов договор и поетапно съкращаване на персонала за сметка на външни фирми. Тази ситуация създава сериозна несигурност, намалява капацитета за реакция при инциденти и вреди на цялостното обслужване на клубните членове и привържениците.“

От синдиката подчертават, че в момента групата на тези работници наброява едва 60 души, докато необходимият минимум за обезпечаване на събитията е между 90 и 95 служители. Допълнителен аргумент на недоволните е фактът, че последните назначения на нови кадри датират от октомври 2024 година.

Според информация на изданието „Ел Периодико“, през следващата седмица са предвидени нови разговори с цел постигане на компромис.

От ръководството на Барселона уверяват, че организацията на дербито с Реал Мадрид няма да пострада и срещата ще премине при нормални условия. Шефовете на клуба считат настоящия трудов модел за остарял и неприложим спрямо пазарните условия, подчертавайки, че съвременната практика в повечето организации е тези дейности да се възлагат на външни изпълнители.

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