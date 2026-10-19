Пиер Саж може да стане първият уволнен мениджър за сезона в Премиър лийг

Мениджърът на Кристъл Палас Пиер Саж се намира под сериозно напрежение и може да се превърне в първия уволнен наставник във Висшата лига през настоящия сезон. Причината за това е унизителната загуба с 0:5 от големия съперник Брайтън.

Ръководството на лондончани от седмици изразява тревога относно дефанзивния подход на френския специалист. Шефовете на клуба са обмисляли раздяла с него още през септември, но нулевото равенство срещу Лийдс му спечели допълнително време. Въпреки това представянето на защитната линия на „Селхърст Парк“ продължава да поражда сериозни притеснения и оставя бъдещето на треньора под въпрос.

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В момента Кристъл Палас разполага с най-слабата отбрана в първенството, след като е допуснал 17 попадения в рамките на едва седем изиграни двубоя. Към спортно-техническите проблеми се прибавят и влошените отношения на Саж с ключови фигури в клуба, които поставят под съмнение неговите тактически методи. Според информация на „Дейли Мейл“ решението му да остави на резервната скамейка Джейди Канво след слаб мач е предизвикало недоволството на президента Стийв Париш.

След разгрома от Брайтън френският мениджър призна, че не знае дали ще получи нов кредит на доверие от клубната управа.

„Не знам какво ще се случи“, отговори Саж на въпрос относно поста си. „Просто искам да се извиня на феновете, тъй като не е допустимо този клуб да показва подобно лице, особено срещу такъв съперник. Определено не се намираме на нивото, което очакваме. Искрено съжалявам, защото съм наясно колко много значи това дерби за привържениците. Ние не показахме това на терена днес и така и не разбрахме в какъв контекст се играе този двубой.

Винаги ще давам най-доброто от себе си. Когато губим, съм изключително разочарован, но си вземам поука и опитвам да променя нещата. Същото е и когато побеждаваме, тъй като знам, че винаги можем да се развиваме. Не искам да се примирявам с моментното състояние, щом можем да играем по-добре. Предстои ни много важна работа и аз ще я свърша. Това е моята професия и обичам да преодолявам такива ситуации“, допълни наставникът.

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Снимки: Imago