Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас

Пиер Саж може да стане първият уволнен мениджър за сезона в Премиър лийг

  • 19 окт 2026 | 10:03
  • 581
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Пиер Саж се намира под сериозно напрежение и може да се превърне в първия уволнен наставник във Висшата лига през настоящия сезон. Причината за това е унизителната загуба с 0:5 от големия съперник Брайтън.

Ръководството на лондончани от седмици изразява тревога относно дефанзивния подход на френския специалист. Шефовете на клуба са обмисляли раздяла с него още през септември, но нулевото равенство срещу Лийдс му спечели допълнително време. Въпреки това представянето на защитната линия на „Селхърст Парк“ продължава да поражда сериозни притеснения и оставя бъдещето на треньора под въпрос.

Брайтън разби пореден съперник, Гомес с гол от 51 метра
Брайтън разби пореден съперник, Гомес с гол от 51 метра

В момента Кристъл Палас разполага с най-слабата отбрана в първенството, след като е допуснал 17 попадения в рамките на едва седем изиграни двубоя. Към спортно-техническите проблеми се прибавят и влошените отношения на Саж с ключови фигури в клуба, които поставят под съмнение неговите тактически методи. Според информация на „Дейли Мейл“ решението му да остави на резервната скамейка Джейди Канво след слаб мач е предизвикало недоволството на президента Стийв Париш.

След разгрома от Брайтън френският мениджър призна, че не знае дали ще получи нов кредит на доверие от клубната управа.

„Не знам какво ще се случи“, отговори Саж на въпрос относно поста си. „Просто искам да се извиня на феновете, тъй като не е допустимо този клуб да показва подобно лице, особено срещу такъв съперник. Определено не се намираме на нивото, което очакваме. Искрено съжалявам, защото съм наясно колко много значи това дерби за привържениците. Ние не показахме това на терена днес и така и не разбрахме в какъв контекст се играе този двубой.

Винаги ще давам най-доброто от себе си. Когато губим, съм изключително разочарован, но си вземам поука и опитвам да променя нещата. Същото е и когато побеждаваме, тъй като знам, че винаги можем да се развиваме. Не искам да се примирявам с моментното състояние, щом можем да играем по-добре. Предстои ни много важна работа и аз ще я свърша. Това е моята професия и обичам да преодолявам такива ситуации“, допълни наставникът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Четири елитни отбора отпаднаха от Купата на Португалия

Четири елитни отбора отпаднаха от Купата на Португалия

  • 19 окт 2026 | 06:35
  • 1709
  • 1
Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов се завърна сред титулярите на Апоел (Беер Шева)

  • 19 окт 2026 | 06:10
  • 1834
  • 1
Гатузо: Бях пред отказване, но преосмислих философията си за футбола

Гатузо: Бях пред отказване, но преосмислих философията си за футбола

  • 19 окт 2026 | 05:48
  • 3027
  • 2
Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

Алекс Петков не игра при драматична загуба на Кифисия

  • 19 окт 2026 | 05:27
  • 1265
  • 0
Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

Луд късмет за Виктория (Пилзен) преди мача с Левски

  • 19 окт 2026 | 05:00
  • 11001
  • 1
Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

Иван Панков се включи от пейката при равенство на АЕК Ларнака

  • 19 окт 2026 | 04:34
  • 1294
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Двама национали гостуват на Sportal.bg

Двама национали гостуват на Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 10:47
  • 133
  • 0
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 1144
  • 0
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 74065
  • 16
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 32498
  • 35
Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

  • 19 окт 2026 | 00:03
  • 29388
  • 108
Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

Лацио на Гатузо разпердушини Ювентус и продължава да пише история

  • 18 окт 2026 | 23:38
  • 29362
  • 21