Брайтън разби пореден съперник, Гомес с гол от 51 метра

Брайтън продължава с блестящото си представяне. “Чайките” записаха шеста поредна победа във всички турнири, след като разбиха Кристъл Палас с 5:0. След отличните си резултати в момента тимът е на второ място в класирането.

Тимът на Фабиан Хюрцелер реши мача още в първите десет минути, след които водеше с три гола. Центриране на Паскал Грос доведе до откриване на резултата, тъй като Дейдий Канвот отклони топката към собствената си мрежа в четвъртата минута. Последва гол, за който ще ес говори дълго време. Оливие Боскали спечели топката от Адам Уортън, а Диего Гомес видя, че вратарят Бенитес е излязъл от наказателното си поле и стреля от 51 метра. Стажът опита да се върне, но не успя да предотврати попадението.

23 - Only three sides in Premier League history have scored more goals in their first seven games of a season than Brighton in 2026-27 (23): Arsenal in 2009-10 (24), Man Utd in 2011-12 (24), and Man City in 2019-20 (27). Entertainers. https://t.co/aixzpkaaky — OptaJoe (@OptaJoe) October 18, 2026

Ситуацията на гостите се влоши в десетата минута, когато Ясин Аяри се разписа след подаване с пета на Хараламбос Костулас. 19-годишният гръцки национал се нареди сред голмайсторите в началото на второто полувреме. След почивката Брайтън продължи да доминира. Резервата Жан-Филип Матета, който се завърна на терена след близо двумесечно отсъствие, удари горната греда, а страничният стълб спря изстрел с глава на Джеферсон Лерма. Домакините все пак стигнаха до пети гол в 84-ата минута, когато Джак Хиншълууд се разписа.

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Снимки: Imago