Реднап не е убеден, че Карик е подходящ за мениджър на Ман Юнайтед, но големият проблем е селекцията

Бившият мениджър на Тотнъм Хари Реднап изрази съмнения относно качествата на Майкъл Карик като треньор на Манчестър Юнайтед, но подчерта, че основният проблем на „червените дяволи“ е свързан с качеството на състава и грешките при селекцията. Реднап, който познава Карик още от детските му години в Уест Хам, призна, че никога не е бил убеден, че бившият халф ще се насочи към треньорската професия.

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„Не мога да кажа, че винаги съм виждал в него бъдещ мениджър. Майкъл винаги е бил страхотен човек, от прекрасно семейство, изключително интелигентен футболист, който разбираше играта, четеше я и контролираше мачовете. Но винаги е бил и тих, спокоен човек. Такъв си е“, коментира Реднап. Той направи сравнение с Роберто Де Дзерби, като отбеляза, че Карик не е от треньорите, които демонстрират бурно емоциите си край тъчлинията.

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Въпреки критиките Реднап заяви, че се надява Карик да успее да обърне ситуацията и да запази поста си. Според него обаче смяната на мениджъра няма да реши основните проблеми на Манчестър Юнайтед. „Можеш да смениш Майкъл още утре, но този отбор пак няма да завърши по-напред от пето или шесто място през сезона. Така виждам нещата. Тимът изобщо не е достатъчно добър, за да се бори за титлата. Това е ситуацията, с която той трябва да се справя, и тя би била същата за всеки друг треньор, когото назначат“, добави бившият мениджър.

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Реднап защити и позицията на Лисандро Мартинес, който предизвика сериозен отзвук с критиките си към клубното ръководство след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Според него аржентинският защитник е изразил неудобната истина за недостатъчното качество на състава. „Проблемът е в селекцията, селекцията, селекцията. Именно там не достигат необходимите качества“, смята Реднап. Манчестър Юнайтед се намира в труден период и се нуждае от подобрение в резултатите, а гостуването на Лийдс е поредното сериозно изпитание за Карик и неговия отбор.

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Снимки: Gettyimages