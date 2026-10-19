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Пламен Константинов разкри причината за отсъствието на Дмитрий Лизик

  • 19 окт 2026 | 10:11
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Пламен Константинов разкри причината за отсъствието на Дмитрий Лизик

Старши треньорът на волейболния Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов разкри конкретната причина за отсъствието на централния блокиращ Дмитрий Лизик. Българският специалист поясни, че волейболистът има възпаление на връзка в лакътя и е взето решение той да почива от тренировки и мачове, за да се възстанови напълно.

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) стартираха с успех

Пламен Константинов подчерта, че медицинският щаб и треньорското ръководство залагат на внимателен лечебен подход, за да не се задълбочи проблемът. По думите на наставника, евентуален силен контакт или топка в ръцете при блокада носи сериозен риск от допълнително раздразнение на мястото и значително забавяне на цялостното възстановяване. Поради тази причина състезателят е изваден от игра, докато отшуми възпалителният процес.

Към момента от щаба на Локомотив не поставят конкретен срок за завръщането на Лызик на игрището, като периодът за възстановяване остава отворен и зависи от последващите медицински прегледи.

Отделно от здравословното състояние на своя блокиращ, българският треньор направи коментар и върху играта на отбора. Константинов обърна внимание на спада в играта и загубата на концентрация, която волейболистите на Локомотив са допуснали по време на втория гейм, посочвайки че подобни колебания трябва да бъдат изчистени в предстоящите срещи.

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