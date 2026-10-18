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Състезателите на Кодокан с три национални титли по джудо

  • 18 окт 2026 | 20:59
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Състезателите на Кодокан с три национални титли по джудо

Състезателите на клуб Кодокан (Пазарджик) завоюваха три титли при мъжете във втория ден на Държавния личен шампионат по джудо в Панагюрище.

Емил Вълчев триумфира при 81-килограмовите, Мариян Палев взе титлата при 90-килограмовите, а в супертежка категория над 100 кг призовата тройка бше изцяло за тима от Пазарджик. На върха в класирането е Никола Марков, който на финала победи съотборника си Димитър Куртаков. С бронз си тръгнаха Цветомир Вълков и Ангел Славков, също от Кодокан.

Любослав Григоров, Димитър Стоянов и Виктор Скерлев с титли в първия ден на държавния личен шампионат по джудо
Любослав Григоров, Димитър Стоянов и Виктор Скерлев с титли в първия ден на държавния личен шампионат по джудо

Единствено доминацията при тежките развали Борис Георгиев (ЦСКА), който стана първи при 100-килограмовите.

При жените шампионки са Надие Жаафар (70 кг, Респект София), Мария Черкелиева (78 кг, Хаджи Димитър Сливен) и Ирина Железарска (над 78 кг, ЦСКА). При най-тежките превъзходството беше за тима на ЦСКА. На второ място на стълбичката се качи Биляна Евтимова, а трета е Николета Петрова. Другия бронз взе Айлин Шерифова (Локомотив София).

ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките
ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките

За призовите места спориха 135 състезатели. Най-многобройна бе категория до 81 кг, в която стартираха 31 джудисти, съобщават от българската федерация.

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Снимки: Sportal.bg

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