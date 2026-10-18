Състезателите на Кодокан с три национални титли по джудо

Състезателите на клуб Кодокан (Пазарджик) завоюваха три титли при мъжете във втория ден на Държавния личен шампионат по джудо в Панагюрище.

Емил Вълчев триумфира при 81-килограмовите, Мариян Палев взе титлата при 90-килограмовите, а в супертежка категория над 100 кг призовата тройка бше изцяло за тима от Пазарджик. На върха в класирането е Никола Марков, който на финала победи съотборника си Димитър Куртаков. С бронз си тръгнаха Цветомир Вълков и Ангел Славков, също от Кодокан.

Любослав Григоров, Димитър Стоянов и Виктор Скерлев с титли в първия ден на държавния личен шампионат по джудо

Единствено доминацията при тежките развали Борис Георгиев (ЦСКА), който стана първи при 100-килограмовите.

При жените шампионки са Надие Жаафар (70 кг, Респект София), Мария Черкелиева (78 кг, Хаджи Димитър Сливен) и Ирина Железарска (над 78 кг, ЦСКА). При най-тежките превъзходството беше за тима на ЦСКА. На второ място на стълбичката се качи Биляна Евтимова, а трета е Николета Петрова. Другия бронз взе Айлин Шерифова (Локомотив София).

ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките

За призовите места спориха 135 състезатели. Най-многобройна бе категория до 81 кг, в която стартираха 31 джудисти, съобщават от българската федерация.

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Снимки: Sportal.bg