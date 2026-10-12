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ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките

  • 12 окт 2026 | 00:46
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ЦСКА спечели отборните титли на Държавното по джудо при девойките

ЦСКА спечели отборните титли при девойките младша и старша възраст на Държавното първенство по джудо в Пазарджик.

При девойките тимът победи на финала Локомотив (София). На трето място завършиха съставите са ЦСКА и Хаджи Димитър (Сливен). В надпреварата се включиха 10 отбора.

При по-малката възраст състезателките на ЦСКА се наложиха над Хаджи Димитър. Трети на стълбичката се качиха столичните Илинден и Шампион.

В събота тимът на сливенския Биоком взе отборната титла при юношите старша възраст. На финала шампионите преодоляха състава на домакините от Кодокан. Бронзът остана за столичните ЦСКА и Респект.

При младежите ЦСКА завърши на върха след победа на финала над Респект. Трети се наредиха СА ЦСКА и Кодокан, съобщават от БФ Джудо.

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