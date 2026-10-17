Любослав Григоров, Димитър Стоянов и Виктор Скерлев с титли в първия ден на държавния личен шампионат по джудо

Общо 128 състезатели стартираха в първия ден на държавния личен шампионат по джудо за мъже и жени в Панагюрище.

В първите три категории първи при мъжете шампиони станаха представители на три различни клуба, а при жените шампионки имаше от четири клуба в четири категории.

Победители при мъжете станаха Любослав Григоров (60 кг, ЦСКА), Димитър Стоянов (66 кг, Олимпия) и Виктор Скерлев (73 кг, Шун). Скерлев преодоля конкуренцията в най-многолюдната категория, в която участваха 40 състезатели.

При жените титли взеха Деница Георгиева (48 кг, Троян), Габриела Димитрова (52 кг, ЦСКА), Снежана Граматикова (57 кг, Локомотив София) и Йоана Манова (63 кг, Кодокан).

В неделя първенството продължава в зала "Арена Асарел" в Панагюрище с останалите категории.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google