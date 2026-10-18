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Металург с втора загуба за Балканската купа

  • 18 окт 2026 | 20:44
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Новакът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) записа втора загуба на турнира за Балканската купа в Гърция. Воденият от Франческо Моло тим падна от турският Истанбул Генчлик с 0:3 (16:25, 19:25, 17:25) във втората си среща на турнира, играна тази вечер пред едва 50 зрители в Каламата.

Металург започна със загуба за Балканската купа
Металург започна със загуба за Балканската купа

Така Металург загуби шансове за първото място и съответно спечелване на квота за третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп". Утре (19 октомври) перничани ще изиграят последния си мач на срещу косовския Луботени (Феризово). Двубоят е отново от 17,00 часа българско време.

Новото тунизийско попълнение на Металург Хамза Хфайед стана единственият с двуцифров актив, след като завърши с 14 точки (3 блока, 39% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +8).

За тима на Истанбул Кристиан Падар (4 блока и 56% ефективност в атака - +14) и Дик Коой (1 блок, 1 ас, 74% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +12) реализираха по 16 точки за победата.

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