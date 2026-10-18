Комо надви Фиорентина и се върна към победите

Отборът на Комо прекъсна негативната си поредица от три мача без успех във всички турнири, след като спечели с 3:1 визитата си на Фиорентина от седмия кръг на Серия "А". Това е четвърта поредна победа за “езерняците” като гости на този съперник.

Съставът на Сеск Фабрегас взе аванс от два гола за едва няколко минути. В 32-рата Матия Либерали получи пас от Максенс Какере и с хубав шут от границата на наказателното поле отбеляза дебютния си гол за тима. В 36-ата пък Нико Пас беше точен с глава след центриране на Алекс Вале. В 42-рата минута Марин Понграчич върна едно попадение за “виолетовите” при изпълнение на корнер. В добавеното време на първата част бранителят отново се разписа, но след дълга проверка с ВАР вторият му гол беше отменен поради засада. В 56-ата минута Анастасиос Дувикас увеличи преднината на гостите със своя шут между краката на Давид Де Хеа след асистенция на Нико Пас. В 75-ата минута Алиеу Нжие пропусна да намали изоставането на домакините, нацелвайки греда с удара си с глава.

Three goals and three points on the road for Como 👏 #FiorentinaComo https://t.co/LZYRRQkzCt — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 18, 2026

Така Комо събра 14 точки и се настани на четвъртата позиция в класирането, където Фиорентина е чак на 19-ата позиция с 4 пункта след третия си пореден мач без победа.

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Снимки: Gettyimages