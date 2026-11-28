Хендерсън: Загубихме твърде много мачове напоследък

Полузащитникът на Челси Джордан Хендерсън изрази разочарованието си от поредното поражение на лондончани. Опитният футболист призна, че отборът се е активизирал твърде късно, и подчерта, че отговорността за проблемите в дефанзивен план не пада единствено върху защитниците.

„Разочаровани сме както от резултата, така и от цялостното ни представяне. Мисля, че можем да се справяме по-добре. Продължихме да се борим до последния съдийски сигнал и дори имахме една възможност в самия край, но започнахме да играем едва когато съперникът вече водеше с 2:0 или дори с 3:1.

Тогава започнахме да придвижваме топката по-бързо напред. Има някои положителни неща, които можем да извлечем от мача, но като цяло трябва да се представяме по-добре. Когато играеш за Челси, трябва да идваш на такива места и да показваш по-добра игра“, заяви Хендерсън пред Sky Sports.

Затъването на Челси продължи и в Нотингам

Запитан на какво се дължат проблемите на лондончани, полузащитникът отговори:

„Ако знаехме, нямаше да губим мачове. Във футбола всяка седмица се сблъскваш с различни предизвикателства. Просто трябва да продължим да работим усилено всеки ден, за да се подобряваме. В момента никой не е доволен, загубихме твърде много мачове напоследък.“

Хендерсън бе категоричен, че целият отбор носи отговорност за многото допуснати попадения.

„Това засяга всички ни като отбор, а не само защитата. Трябва да спрем да допускаме подобни грешки. Отговорността е на всички ни. Трябва да продължим да надграждаме в тренировките.“

Англичанинът похвали и представянето на Емануел Емега.

„Той се справи добре, след като влезе в игра, и ни дава нещо различно. През последните няколко седмици навлезе в игрови ритъм и можете да видите качествата му. Надявам се да ни помогне като отбор“, завърши Хендерсън.

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Снимки: Gettyimages