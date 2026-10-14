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Фабрегас: Имаме още много да учим

  • 14 окт 2026 | 23:05
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Фабрегас: Имаме още много да учим

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас призна, че може би е сгрешил в част от тактическите си решения при поражението на отбора с 2:3 от Фейенорд в Шампионската лига, но категорично заяви, че този турнир е дори по-тежък от Световно първенство.

„Трябва да разпределяме силите си в три турнира и вероятно допуснах някои грешки в изборите си. Основният проблем беше, че веднага допуснахме изравняване за 1:1. През последния половин час доминирахме на терена, но Фейенорд напълно заслужи успеха", отчете Фабрегас.

Фейенорд сломи Комо в шоу с пет гола
Фейенорд сломи Комо в шоу с пет гола

„Мачовете у дома и навън са два напълно различни свята. Фейенорд е отбор, който е свикнал да побеждава. На моменти успяхме да ги затрудним, но като цяло те бяха по-силният тим", продължи бившият испански национал.

„Шампионската лига е най-силният възможен турнир. Нивото тук е дори по-високо от това на Световно първенство. Видяхме как Байерн страда с най-добрите си изпълнители, както и Барселона... Изключително трудно е при гостувания в този турнир, но аз запазвам пълно спокойствие. Това приключение е награда за нашия клуб и ще продължа да го повтарям. Вървим стъпка по стъпка и следваме своя път. Нужно е само да запазим хладнокръвие и да показваме постоянство“, завърши Фабрегас.

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Снимки: Gettyimages

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