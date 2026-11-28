Гласнер: Вървим в правилната посока

Мениджърът на Нотингам Форест Оливер Гласнер остана доволен от победата над Челси, като похвали футболистите си за тяхното себераздаване и тактическа дисциплина. Австрийският специалист обаче отчете и някои слабости в представянето на своя отбор, които са позволили на лондончани да се върнат в мача.

„Страхотна победа, фантастична атмосфера на „Сити Граунд“. Можехме да направим нещата малко по-лесни за себе си, но трябва да отчетем и индивидуалната класа на Челси, както и ефективността им в наказателното поле. Постигнахме голяма победа и мисля, че отбелязахме много красиви голове. В крайна сметка се получи една много вълнуваща петъчна вечер“, заяви Гласнер пред Би Би Си.

Наставникът на Форест коментира и способността на своя отбор да принуждава съперника да допуска грешки.

„Това е само едната страна на медала. Правим всичко възможно да отнемем топката, но е важно и какво правим след това. Мисля, че в това отношение все още имаме голям потенциал за развитие. Особено през първото полувреме отнехме много топки на добри позиции, но първите едно или две подавания след това не бяха достатъчно прецизни.

Себераздаването бе на най-високо ниво, а в тактическо отношение футболистите се справиха много добре. Именно по този начин успяхме да победим Манчестър Сити у дома и да създадем сериозни затруднения на Челси.“

Затъването на Челси продължи и в Нотингам

Гласнер изрази задоволство и от развитието на отбора под негово ръководство.

„Още от първия ден се стремим да внесем стабилност и постоянство в клуба и отбора. Футболистите работят много усилено и виждаме страхотни представяния. Все още имаме малко повече възходи и падения, отколкото бихме искали, но усещането ми е, че вървим в правилната посока.

Играчите вярват в това, което правим, но продължаваме да говорим за контрола върху развитието на мачовете. Водехме с 3:1 и губехме топката твърде лесно. Същото се случи и при 2:0, с което позволихме на Челси да се върне в двубоя.

Все още има много неща, които трябва да подобрим, но всяка победа и всяко добро представяне ни помагат в нашето развитие“, завърши Гласнер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages