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Комо остана без крило за 2-3 седмици

  • 17 окт 2026 | 18:00
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Комо остана без крило за 2-3 седмици

Крилото на Комо Асане Диао е с мускулна травма в лявото бедро след загубата с 2:3 от Фейенорд в Шампионската лига. Именно сенегалецът откри резултата в 18-ата минута, но само пет по-късно беше принудително заменен от Хесус Родригес.

Наставникът Сеск Фабрегас потвърди за контузията в интервю пред клубната телевизия, като призна, че срокът за възстановяване ще бъде 2-3 седмици. Също така той изрази надежда, че Диао ще бъде на разположение за сблъсъка с Интер на 8 ноември. Това означава, че 21-годишният играч, който има четири гола и една асистенция в осем мача през сезона, със сигурност ще пропусне двубоите с Фиорентина, Манчестър Юнайтед, Сасуоло, Торино, Венеция и Ланс.

Фабрегас също така разкри, че на нападателя Мойс Кийн ще са му нужни още десетина дни, за да бъде готов за игра предвид контузията в коляното, която го извади от последните два мача на тима.

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Снимки: Gettyimages

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