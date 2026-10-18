Борнемут тресна Съндърланд и се измъкна от опасната зона

Борнемут спечели с 2:0 срещу Съндърланд в мач от седмия кръг на Премиър лийг. Домакините взеха ранна преднина с попадение на Маркъс Тавърниър (5'), а червеният картон на Кевин Дансо още в 17-ата минута затрудни допълнително гостите. Еванилсон (48') вкара второто попадение в началото на втората част и оформи крайния резултат. С този успех "черешките" успяха да се измъкнат от опасната зона, където пък са именно "черните котки".

Домакините поведоха още в петата минута, когато Маркъс Тавърниър засече с глава подаване на Еванилсон и изпрати топката в мрежата. Съндърланд опита да реагира, но в 17-ата минута остана с човек по-малко. Кевин Дансо загуби контрол върху топката и фаулира Еванилсон, който се откъсваше сам срещу вратаря, а съдията Крейг Поусън му показа директен червен картон.

Борнемут се възползва от численото си предимство и продължи да създава опасности. Адам Смит пропусна добра възможност да удвои аванса на домакините, след като удар на Раян бе спасен от Робин Рьофс, но при добавката защитникът не намери целта. Съндърланд се опита да запази интригата и да затрудни съперника с агресивна преса, но трудно организираше продължителни атаки с десет души.След почивката Борнемут нанесе решаващия удар. В 47-ата минута Омар Алдерете допусна сериозна грешка при подаване назад, Еванилсон пресече топката, напредна към вратата и хладнокръвно преодоля Рьофс за 2:0. До края домакините контролираха развитието на срещата и не позволиха на гостите да се върнат в мача.

Победата бе изключително важна за Борнемут, който се стреми да се измъкне от дъното на класирането след трудния старт на сезона. За Съндърланд поражението бе сериозен удар в двубой между два отбора, които имаха нужда от точки, за да подобрят позициите си в Премиър лийг.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google