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Хъргович се закани да нокаутира Дюбоа в реванша

  • 18 окт 2026 | 11:18
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Хъргович се закани да нокаутира Дюбоа в реванша

Хърватският боксьор в тежка категория Филип Хъргович е категоричен, че при евентуален нов сблъсък с Даниел Дюбоа ще спечели с нокаут.

Хъргович настоява за реванш още през март, след като двамата застанаха лице в лице на ринга тази вечер. Категоричният успех на Дюбоа срещу Фабио Уордли във втория рунд не успя да впечатли хърватина, който дори изрази съмнения дали Уордли се е бил възстановил напълно от предишния си мач.

„Изобщо не бях впечатлен“, сподели Хъргович след края на двубоя. „Нещо не беше наред и това се оказа твърде лесна задача за Даниел. Искам да се бия с него.“

Хърватинът е убеден, че победата му над значително по-младия и експлозивен Итаума му носи огромно предимство, тъй като вече се е адаптирал към по-висока скорост и ще реагира навреме на ударите на Дюбоа.

„Смятам, че след Моузес битката с Даниел ще изглежда като на забавен каданс“, заяви той.

Въпреки увереността си, Хъргович признава, че Дюбоа е изключително силен физически, притежава отличен прав удар и остава сериозно предизвикателство. Планът на хърватина е да неутрализира водещата ръка на британеца и да го принуди да отстъпва.

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша
Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

„Ще се защитавам срещу неговия джаб“, допълни Хъргович. „Ще го притискам да върви назад и няма да му позволявам да води боя. Ще го контролирам с моя джеб, ще движа главата си и ще блокирам ударите му.“

Хъргович заяви също, че в първата среща помежду им е излязъл болен и с травма, а аркадите му са били причинени от сблъсъци с главата на британеца. Този път очакванията му са за коренно различна развръзка.

„Мисля, че в следващия мач направо ще го унищожа“, категоричен е той.

Какво предстои в тежка категория след впечатляващия успех на Даниел Дюбоа?
Какво предстои в тежка категория след впечатляващия успех на Даниел Дюбоа?
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