Алискеров записа четвърта поредна победа в UFC

Икрам Алискеров победи Джаред Кенаниър с единодушно съдийско решение в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Катар. Успехът бе общо 19-ти в 21 двубоя за дагестанеца и четвърти пореден в UFC.

Първата част премина изцяло в стойка, като ключов момент беше в средата на рунда, когато Алискеров разклати съперника си с ляво кроше. Дагестанецът не успя да прати бившия претендент за титла в нокдаун, но като цяло бе по-добър в страйкинга през първите пет минути.

Във втората част Алискеров отбеляза и първото събаряне. Той премина към контрол в пълен маунт на земята, но реферът на срещата изправи и двамата бойци, след като дагестанецът направи сериозно нарушение на правилата, като се хвана за клетката, за да запази позицията си. Половин минута по-късно Алискеров отбеляза още едно поваляне и отново стигна до пълен маунт. Американецът бе притиснат до клетката. 45-годишният ветеран даде гърба си в опит да се изправи и Алискеров се пребори да се "закачи" върху него. Алискеров опита да приложи задушаваща техника, но неуспешно.

Кенъниер знаеше, че трябва да търси пълен обрат в последната част и започна експлозивно със силни десни крошета и ъперкъти в брадичката на Алискеров. 33-годишният дагестанец усети опасността и отново пренесе двубоя на земята. Кенъниър се изправи за малко, но след това Алискеров отново го събори и се озова на гърба му, където и остана до последния гонг.

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