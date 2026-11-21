Жалбите срещу новото ръководство на Българската федерация по борба затрудняват подготовката за предолимпийската година, каза Тодор Ангелов

Жалбите срещу избора на ново ръководство на Българската федерация по борба затрудняват поемането на управлението и създават сериозни организационни проблеми в навечерието на предолимпийската година. Това каза пред БТА избраният за председател на федерацията Тодор Ангелов по време на 20-ото издание на международния турнир по свободна борба за кадети „Русенски легенди“ в Русе.

„Ситуацията е много неприятна. Има жалби, които ще се опитаме да обединим в една, за да може възможно най-скоро да отпаднат и да влезем в правото си да управляваме федерацията“, заяви Ангелов. Той уточни, че развитието на случая зависи от съответните процедури и на този етап не може да посочи кога ще има окончателно решение.

По думите му забавянето създава сериозни затруднения, тъй като предстоящата предолимпийска година не позволява отлагане на подготовката. „Лошо е, защото е предолимпийска година. Тя не чака. Предстоят рейтингови турнири, в които трябва да участваме“, коментира Ангелов.

Той изрази надежда, че проблемите ще бъдат преодолени и българските състезатели ще могат да се подготвят пълноценно и да постигнат добри резултати и да се вземат квоти за Олимпийските игри в САЩ през 2028 г. в класическия и свободния стил, както и при жените.

Ангелов даде висока оценка на организацията на международния турнир по свободна борба за кадети „Русенски легенди“ и подчерта значението на подобни прояви за развитието на младите борци.

„Това са много хубави турнири, организирани прекрасно. Всичко е на ниво. Необходими са повече такива състезания, за да виждаме младите деца да растат в борбата, защото в тях е бъдещето и на тях разчитаме. Колкото повече такива турнири има, толкова по-добре“, каза Ангелов.

Домакин на турнира е спортният клуб по борба „Юнак-Локомотив“ – Русе. Тази година надпреварата е в отборен формат, като в нея участват състезатели от България, Румъния, Молдова и Северна Македония. Събитието се организира със съдействието на Община Русе и под патронажа на кмета Пенчо Милков.

Сред официалните гости на откриването бяха заместник областният управител доц. д-р Валери Йорданов, заместник-кметът по спорт и младежки дейности Борислав Рачев, народните представители арх. Живка Бучуковска и Емил Денков, както и легендите на борбата Серафим Бързаков и Огнян Николов. Присъства и директорът на Спортното училище "Майор Атанас Узузнов" в Русе Евгени Недев.

Президентът на СК „Юнак-Локомотив“ – Русе Валентин Ангелов бе отличен с почетен плакет от кмета Пенчо Милков.

За първи път тази година организаторите ще връчат купа в памет на Стефан Николов на най-добре представилия се борец.

Турнирът „Русенски легенди“ е създаден през 2006 г. в чест на шестима изтъкнати русенски борци – Валентин Йорданов, Иван Илиев, Огнян Николов, Рахмат Сукра, Валентин Гецов и Валентин Савов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)