Първо поражение и за Александре Топурия в UFC

Александре Топурия допусна първо поражение в клетката на UFC. Грузинецът загуби от Сантяго Луна с неединодушно съдийско решение в двубой от събитието UFC Катар.

15-минутната битка в Доха между Луна и Топурия се проведе предимно в стойка, като испанецът бе по-бърз и точен в размените и си заслужи победа в две от три съдийски карти (30-27, 29-28, 28-29). Поражението бе първо в общо три двубоя за Александре Топурия в UFC.

Припомняме, че неговият брат, Илия Топурия, също допусна първата си загуба в UFC и професионалния ММА по-рано тази година в шампионски двубой с Джъстин Гейджи.

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