Давид Иванов и Йордан Александров дадоха начало на българското участие на Световното първенство по спортна гимнастика

Давид Иванов и Йордан Александров дадоха начало на българското участие на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам (Нидерландия). Националите обаче нямат шанс да попаднат на финалите на уредите, на които стартираха.

На кон с гривни Давид Иванов има оценка от 13.500 точки и заема 30-о място във временното класиране на уреда, тъй като утре квалификациите при мъжете продължават.

На висилка Йордан Александров има 12.333 точки и е 60-и до момента.

Утре предстои участието в многобоя на Кевин Пенев и на Даниел Трифонов.

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