Давид Иванов и Йордан Александров дадоха начало на българското участие на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам (Нидерландия). Националите обаче нямат шанс да попаднат на финалите на уредите, на които стартираха.
На кон с гривни Давид Иванов има оценка от 13.500 точки и заема 30-о място във временното класиране на уреда, тъй като утре квалификациите при мъжете продължават.
На висилка Йордан Александров има 12.333 точки и е 60-и до момента.
Утре предстои участието в многобоя на Кевин Пенев и на Даниел Трифонов.