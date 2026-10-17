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Давид Иванов и Йордан Александров дадоха начало на българското участие на Световното първенство по спортна гимнастика

  • 17 окт 2026 | 22:44
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Давид Иванов и Йордан Александров дадоха начало на българското участие на Световното първенство по спортна гимнастика

Давид Иванов и Йордан Александров дадоха начало на българското участие на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам (Нидерландия). Националите обаче нямат шанс да попаднат на финалите на уредите, на които стартираха.

На кон с гривни Давид Иванов има оценка от 13.500 точки и заема 30-о място във временното класиране на уреда, тъй като утре квалификациите при мъжете продължават.

На висилка Йордан Александров има 12.333 точки и е 60-и до момента.

Утре предстои участието в многобоя на Кевин Пенев и на Даниел Трифонов.

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