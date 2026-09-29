България с трима гимнастици на Световното първенство в Ротердам

България ще участва с трима състезатели на Световното първенство по спортна гимнастика за мъже и жени, което ще се проведе от 17 до 25 октомври в Ротердам, Нидерландия.

Даниел Трифонов и Кевин Пенев ще се състезават в многобоя, а Давид Иванов ще участва само на кон с гривни. България няма да има представителка при жените. Националният отбор изпраща успешна година, в която българските гимнастици спечелиха три медала от Световната купа в Унгария. Даниел Трифонов триумфира на прескок, Йордан Александров спечели злато на успоредка, а Димитър Димитров взе сребро на земя.

“Това е най-успешната година за българската мъжка гимнастика по спечелването на медали. Още по-радостното е, че всички участници на Световните купи спечелиха медали – не само един или двама гимнастици, а всички, които участваха, спечелиха на различните уреди. На Европейското първенство отново имахме три финала, което за последните години е постижение. Бяхме и на крачка от медал на висилка. Тези три финала показват, че се работи правилно и момчетата имат желание да се реализират“, каза старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев.

Той отчете и представянето на българите на Световната купа в Унгария.

“На Европейското на успоредка можем да се похвалим, че победихме представители на Русия и Великобритания. Поне на един уред сме горе-долу с първите и можем да се мерим с тях. За Световната купа в Унгария бих казал, че представянето на момчетата беше отлично. Влязоха с по-крайни класирания в осмицата, но на финала всичко се промени. Оказаха се психически на доста добро ниво. Поздравявам тях, треньорския колектив и съдията Илия Янев“, добави Танкушев.

На Световното първенство той очаква добро представяне от Даниел Трифонов.

“Надявам се, че на Световното първенство, където ще участва Даниел Трифонов, той ще ни зарадва поне с някой финал. А после, ако има финал, ще мислим и за другите по-хубави неща“, каза треньорът.

Илия Янев, който е съдия и личен треньор на Даниел Трифонов, също отчете развитието на гимнастика.

“Даниел до тук се развива много добре. И двете състезания – Европейското първенство и Световната купа в Унгария, бяха проверка докъде сме стигнали. Постигнахме успехи, като специално на прескок видяхме, че сме на много добро ниво за Европа, както и за света. Видяхме и какво още имаме да работим и пътят, който имаме да извървим“, коментира Янев.

“Трябва да наблегнем на отстраняването на малките грешки, изчистването на комбинациите и търсенето на по-висока оценка за изпълнение, тъй като за момента оценката за трудност няма да я променяме“, добави той.

Самият Даниел Трифонов определи сезона като успешен.

“Както на прескока, така и на висилка, се налагаше да играя тази година и на Европейското многобой, което не е никак лесна задача. Имах малко повече напрежение, но от друга страна смятам, че успях да помогна на отбора с хубави оценки. От Унгария съм доволен от себе си и от абсолютно всички, които се състезавахме от България, защото всеки успя да постигне целите си и направихме това, за което бяхме отишли“, каза Трифонов.

Димитър Димитров обясни, че през сезона подготовката му е била насочена в по-голяма степен към земя. “Тази година наблегнахме повече на земята, защото виждаме, че там може да направим доста по-конкурентно съчетание. Изчистихме много детайли. Тази година земята повече ми върви, отколкото прескокът, защото вниманието е повече фокусирано там. Наистина съм много доволен от успехите тази година и от цялостното представяне на отбора, защото правим доста силна и успешна година за българската гимнастика“, каза Димитров.

Милко Танкушев разкри, че Кевин Пенев ще се присъедини към отбора директно в Ротердам, тъй като работи в САЩ.

“Кевин ще пристигне направо на Световното първенство. Работи в САЩ, няма право да излиза в отпуска и идва направо за състезанията. Ще говорим с него в бъдеще. Има момчета, които ще продължат подготовката, а тези, които няма да участват на Световното, са в малка почивка“, обясни треньорът.

Танкушев очерта и целите за следващия сезон. България ще се стреми да участва във всички Световни купи, които дават квоти за следващото световно първенство.

“Надявам се, че ще имаме отбор от пет човека, ще участваме с тях и ще гледаме да компенсираме някои от слабите уреди с тези, на които момчетата имат доста силни резултати – висилка, успоредка, земя, прескок, кон с гривни също. Само на халки куцаме, но мисля, че ще бъдем конкурентоспособни“, каза Танкушев.

“За догодина задачата ни е да вземем максимален брой квоти за следващото Световно първенство. Казвам, че можем да вземем четири или пет квоти. Сега имаме три“, завърши старши треньорът.

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