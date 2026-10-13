Българските гимнастици вече са в Ротердам за Световното първенство

Йордан Александров, Даниел Трифонов, Кевин Пенев и Давид Иванов вече са в Ротердам, където ще се проведе Световното първенство по спортна гимнастика. Надпреварата за българските състезатели започва в събота, 17 октомври, когато са квалификациите на отделните уреди. Давид Иванов ще се представи на кон с гривни, а Йордан Александров – на висилка. В неделя, 18 октомври, са пресявките в многобоя с участието на Кевин Пенев и Даниел Трифонов.

Водач на българската делегация е президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година. Съдия на шампионата ще бъде Илия Янев, а треньори на националния ни отбор са Милко Танкушев и Антъни Вайс.

Световното първенство може да бъде проследено на платформата Eurovision Sport – eurovisionsport.tv, а повече информация е достъпна на официалния сайт на шампионата – rotterdam2026.com.

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