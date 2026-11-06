Прабългарски дух на държавното клубно първенство по художествена гимнастика

12-те най-добри клуба в художествената гимнастика, постигнали най-високи резултати през 2026 година, ще спорят за титлата в държавното клубно първенство. Шампионатът ще се проведе на 7 ноември в зала „София“.

И тази година състезанието ще предложи нестандартен формат, интересни тактически решения и битка не само за медалите, но и за наградния фонд.

„И тази година сме се постарали да бъде по-различно, да има различни идеи. Всъщност сме се насочили към нашите корени – ще пресъздаваме една прабългарска атмосфера“, разказа за БНР Росина Атанасова – генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика и автор на идеята за провеждането на първенството.

В шампионата могат да участват всички състезателки от съответните клубове, включително гимнастичките от категория „Елит“, но регламентът поставя определени ограничения. Всеки клуб предварително заявява 18 състезателки, като за всяка от тях се посочва на кой уред може да се състезава. Промени по време на шампионата не се допускат.

Особеното в надпреварата е, че клубовете могат да противопоставят гимнастички от различни възрастови категории. Така състезателка при девойките младша възраст може да се изправи срещу гимнастичка при жените.

Всеки клуб има право да привлече и една чуждестранна гимнастичка, която може да изпълни по едно съчетание в съответните фази на състезанието.

Стратегията е от решаващо значение. Някои отбори залагат на най-силните си състезателки още в началото, за да си осигурят продължаване напред, докато други запазват водещите си гимнастички за финалната фаза. Подобен подход обаче крие риск от отпадане още в ранните етапи.

„До последно няма стартов лист. Когато всеки клуб види своя опонент, тогава започва да прави своята стратегия. Същото се случва във втората фаза и, разбира се, във финала. Изключително интересно и изключително напрегнато“, обясни генералният секретар на БФХГ.

Допълнителен стимул за участниците е наградният фонд, осигурен с подкрепата на партньорите на федерацията. Така клубовете ще се борят не само за титлата и медалите, но и за финансово подпомагане.

„За нас е много важно да подкрепим тези най-силни клубове, защото те са нашият основен донор за захранване на националните отбори“, подчерта Росина Атанасова. Състезанието на 7 ноември в зала „София“ ще бъде със свободен вход, а за тези, които няма да могат да присъстват на място, е предвидено излъчване на живо по Nettera TV.

Росина Атанасова направи и равносметка на изминаващия сезон, който определи като поредната много успешна година за българската художествена гимнастика.

Сред големите успехи тя открои световната титла на Стилияна Николова, която за пореден път доказа класата си на международния подиум. Специално внимание отдели и на женския ансамбъл, за който двата бронзови медала от Световното първенство бяха изключително важни за увереността и психологическата устойчивост на състезателките.

„Световното първенство беше изключително важно, за да получат тази психическа устойчивост и увереност, че като отбор могат да постигнат много, когато играят добре. Тези два бронзови медала бяха много важни за тяхното бъдеще, особено за следващите две години, които ни предстоят“, коментира Атанасова.

Тя подчерта и повишаването на спортно-техническото ниво в клубовете, като даде за пример държавното първенство при ансамблите в категория „Елит“, където във всяка от трите възрастови групи са участвали по 10 отбора.

Положителна тенденция федерацията отчита и в развитието на масовия спорт. Все повече деца посещават гимнастическите празници, а клубовете полагат усилия те да се превръщат в истински празници за участниците и техните семейства.

Генералният секретар на БФХГ изрази удовлетворение и от факта, че художествената гимнастика донесе първата олимпийска квота за България за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

„Изключително сме доволни не само защото Стилияна се представи блестящо, а защото тя го направи на фона на една свирепа конкуренция. Вече не една или две държави се борят за медалите, а говорим за няколко държави, които невинаги са имали традиции в този спорт на такова високо ниво“, заяви Атанасова.

През 2027 година България отново ще бъде домакин на две големи международни състезания по художествена гимнастика.

От 1 до 4 април във Варна ще се проведе Европейската купа с подкрепата на общината. От 10 до 13 юни страната ни ще приеме и кръг от Световната купа в София.

Росина Атанасова отбеляза, че форматът на Европейската купа е заимстван от българското държавно клубно първенство, което е признание за оригиналната идея на федерацията.

Особено важна ще бъде и предстоящата година от гледна точка на олимпийската квалификация. Основната цел е на Световното първенство в Баку България да спечели още две квоти за Игрите в Лос Анджелис – за женския ансамбъл и за втората индивидуална състезателка.

БНР

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