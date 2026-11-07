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Илиана Раева откри официално Държавното клубно първенство

  • 7 ное 2026 | 12:26
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Илиана Раева откри официално Държавното клубно първенство

Президентът на Българска федерация по художествена гимнастика Илиана Раева откри официално Държавното клубно първенство в София.

Тържествената церемония по откриването пренесе зрителите векове назад, във времето на древните българи – народ, за който честта, свободата и единството са били над всичко. Вечната борба между доброто и злото оживя на арената чрез част от спектакъла от бенефиса на Боряна Калейн.

Воините сложиха край на битката, за да дадат път на историята, традициите и спортсменството. В постановката участваха състезателки на клуба домакин КХГ Левски-Триадица, под музиката на Емелина Горчева.

Тържественият парад на 12-те най-добри клуба в България събра на една арена различни поколения, школи и традиции, обединени от любовта към художествената гимнастика.

В емоционалното си приветствие Илиана Раева припомни силата, смелостта и непоколебимия дух на древните българи, изразявайки надежда тези качества да вдъхновят и днешните български гимнастички. Тя пожела на всички участници успех, достойна надпревара и един незабравим спортен празник, с който българската художествена гимнастика да постави красив завършек на състезателната година.

Сред официалните лица на церемонията бяха главният съдия на надпреварата Невяна Владинова, заместник-главният съдия Валя Маркова, главният секретар Йоанна Ангелова, председателят на клуба домакин Валентина Ганева-Щерева и генералният секретар на БФХГ Росина Атанасова.

Звуците на националния химн допълниха тържествената атмосфера и дадоха символично начало на битките, в които силата на отбора и единството ще решат кой ще заслужи шампионската титла.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

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