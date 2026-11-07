Христина Пенева не успя да се класира за полуфиналите на Световното по скокове на батут

Христина Пенева не успя да се класира за полуфиналите на Световното първенство по скокове на батут за мъже и жени в Нанцзин, Китай. Най-добрата родна състезателка зае 37-о място в квалификациите сред общо 70 участнички.
Пенева получи оценка от 52.670 точки, която не ѝ позволи да намери място сред първите 24, продължаващи във втората фаза на пресявките. Състезателката на Акро-арт изигра добре съчетанието си, но неточно приземяване в края му ѝ коства ценни точки, които се оказаха решаващи за класирането сред полуфиналистките.
Другата българска представителка - Катерина Кулешова, получи контузия и не успя да участва в квалификациите.