Левски детронира Илиана, България има нов държавен клубен шампион

Исторически обрат! След пет поредни титли на Илиана, хегемонията е прекъсната. Левски покори върха и триумфира с шампионската титла на Държавното клубно първенство по художествена гимнастика.
В битката на най-силните клубове стратегията, характерът и отборният дух решиха всичко!
Левски - държавен клубен шампион за 2026 г. | 5 500 евро
Илиана - сребърен медалист | 4 000 евро
Академик - бронзов медалист | 3 000 евро
Призьорите получават своите парични награди от наградния фонд на стойност 20 000 евро, осигурен от генералния спонсор на Българската федерация по художествена гимнастика.
Снимка: Анна Недкова, Фейсбук на БФХГ