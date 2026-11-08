Левски детронира Илиана, България има нов държавен клубен шампион

Исторически обрат! След пет поредни титли на Илиана, хегемонията е прекъсната. Левски покори върха и триумфира с шампионската титла на Държавното клубно първенство по художествена гимнастика.

В битката на най-силните клубове стратегията, характерът и отборният дух решиха всичко!

Левски - държавен клубен шампион за 2026 г. | 5 500 евро

Илиана - сребърен медалист | 4 000 евро

Академик - бронзов медалист | 3 000 евро

Призьорите получават своите парични награди от наградния фонд на стойност 20 000 евро, осигурен от генералния спонсор на Българската федерация по художествена гимнастика.



Снимка: Анна Недкова, Фейсбук на БФХГ

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