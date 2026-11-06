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Съдийската комисия към БФХГ организира специализиран курс на обучение

  • 6 ное 2026 | 19:59
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Съдийската комисия към БФХГ организира специализиран курс на обучение

За втора поредна година Съдийската комисия към Българска федерация по художествена гимнастика организира специализиран курс на обучение и изпит на секретари.

Инициативата, реализирана по идея на председателя на Съдийската комисия Християна Тодорова, има за цел да разшири кръга от квалифицирани специалисти, които да се включват в състезанията от Държавния спортен календар на БФХГ, и да допринесе за повишаване на професионалните стандарти при тяхното провеждане.

В зала „Арена София“ 31 участници се включиха в целодневното специализирано обучение, което ще завърши с изпит за секретари.

В началото на семинара Християна Тодорова приветства участниците, като подчерта значението на професионалната подготовка, прецизността и отговорността в секретарската дейност, както и необходимостта от изграждането на нови кадри за българската художествена гимнастика.

Водещ лектор на курса е Александра Динева, която координира работата на секретарите и тяхното разпределение за състезанията от Държавния спортен календар на БФХГ. В обучението като лектори участват още: Виден Свиленов и Станислава Алексиева-Пандева.

За организацията и провеждането на курса от страна на Съдийската комисия отговарят - Виктория Данова, Марина Грозданова и Цвета Кузмова.

Особено показателен е нарастващият интерес към инициативата. След 26 участници в първото издание през 2025-а, тази година броят им достига 31, което е доказателство за необходимостта от подобни обучения и желанието за професионално развитие в тази сфера.

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