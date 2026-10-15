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Красимир Дунев е доволен от подиум тренировката преди Световното

  • 15 окт 2026 | 16:30
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Красимир Дунев е доволен от подиум тренировката преди Световното

Българските състезатели по спортна гимнастика направиха много добра подиум тренировка преди началото на Световното първенство в Ротердам, Нидерландия.

Националите демонстрираха увереност по време на заниманието, което е последна възможност за адаптация към условията в залата преди същинската надпревара.

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев изрази удовлетворение от представянето на момчетата и подчерта, че отборът е готов за предстоящите квалификациите.

„Изключително съм доволен от представянето на момчетата. Йордан Александров и Давид Иванов направиха много добър подиум на своите уреди. Същото се отнася и за представянето на Даниел Трифонов и Кевин Пенев, които преминаха и през шестте уреда, тъй като знаете, че ще играят многобой. Всички се представиха много добре, показаха, че са подготвени и че могат да изпълнят съчетанията си. Надявам се да успеят да покажат това и в квалификациите, да играят уверено и без сериозни грешки. Най-важното е да дадат най-доброто от себе си и да реализират възможностите си“, заяви олимпийският шампион Красимир Дунев.

Надпреварата за българските гимнастици започва в събота, 17 октомври, с квалификациите на отделните уреди. Давид Иванов ще се представи на кон с гривни, а Йордан Александров – на висилка.

В неделя, 18 октомври, са квалификациите в многобоя, в които ще участват Кевин Пенев и Даниел Трифонов.

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