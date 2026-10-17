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Хамбургер покоси Щутгарт с късен гол

  • 17 окт 2026 | 20:42
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Хамбургер покоси Щутгарт с късен гол

Отборът на Хамбургер ШФ записа минимален домакински успех с 1:0 над Щутгарт в срещата помежду им от шестия кръг на Бундеслигата. Това е трета поредна победа за хамбургци в първенството.

Двата отбора изтърваха куп положения за гол, като всеки от тях нацели и по една греда чрез Дениз Ундав за гостите и Юсуф Поулсен за домакините. Все пак съставът на Мерлин Полцин успя да стигне до победно попадение. Това стана чак в 88-ата минута, когато Миро Мюхайм се разписа със страхотен шут от голямо разстояние. Халфът посвети гола си на своя съотборник Николай Ремберг, който миналата седмица скъса предна кръстна връзка в едното си коляно.

Така Хамбургер се изстреля на деветото място в класирането с актив от 9 точки, а Щутгарт се смъкна на 13-ата позиция, оставайки с 6 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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