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Щутгарт се справи с Падерборн и се върна към победите

  • 10 окт 2026 | 20:18
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Щутгарт се справи с Падерборн и се върна към победите

Отборът на Щутгарт загърби загубите в последните си два мача в Бундеслигата и спечели с 2:0 като гост на новака Падерборн в среща от петия кръг на германския елит.

И двата тима предложиха много атакуващ футбол, отправяйки общо 42 удара в мача, но само швабите успяха да стигнат до голове. Първият от тях дойде в 25-ата минута, когато Юлиан Шабо се разписа с глава от упор след центриране на Анджело Щилер. В 83-ата минута халфът се отчете с втора асистенция, а този път авторът на попадението беше Крис Фюрих. Гостите можеха да спечелят с по-убедителен резултат, но още през първото полувреме Джейми Левелинг нацели греда.

С тази победа Щутгарт събра 6 точки и се изстреля на 10-ото място в класирането, където Падерборн е на 15-ата позиция със своите 4 пункта.

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Снимки: Gettyimages

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