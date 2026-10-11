Капитанът на Хамбургер с контузия в коляното, която ще го извади за няколко месеца

Капитанът на футболния отбор на Хамбургер ШФ Николай Ремберг е скъсал предна кръстна връзка на дясното коляно и ще отсъства от терените в продължение на няколко месеца, съобщиха от клуба от Бундеслигата днес. Ремберг получи травмата в края на първото полувреме при победата на Xaмбургер ШФ с 3:2 над Хофенхайм и напусна терена с помощта на съотборниците си. Още тогава в лагера на северния тим подозираха, че се касае за сериозна травма и днес съобщиха, че най-лошите им опасения са се потвърдили при ядрено-магнитен резонанс, извършен късно в събота след завръщането на отбора в Хамбург. „Ремберг ще трябва да се подложи на операция и се очаква да бъде извън игра в продължение на няколко месеца. Не се знае точното време на лечение и рехабилитация“, допълниха от клуба.

Хамбургер с драматичен успех в добавеното време след два пълни обрата в двубоя с Хофенхайм

Треньорът Мерлин Полцин заяви след мача: „Това е тежък момент както за него лично, така и за нас като отбор, тъй като той е точно онзи тип играч, който олицетворява ценностите на новия HSV, който се опитваме да създадем и надградим“. Полцин отбеляза, че отборът е спечелил мача и заради Ремберг, след като е изоставал с 1:2 в момента на контузията. Влезлият на мястото на Ремберг Миро Мухайм е асистирал за изравнителния гол, а след това е отбелязал победното попадение в добавеното време. Вчера отборът записа втората си победа от началото на сезона и с 6 точки от пет кръга се нарежда на 11-о място.

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Снимки: Gettyimages