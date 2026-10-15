Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Щутгарт

Треньорът на Щутгарт е доволен от победата над Слован

  • 15 окт 2026 | 15:10
  • 249
  • 0
Треньорът на Щутгарт е доволен от победата над Слован

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес определи като заслужена победата с 3:0 при гостуването на Слован (Братислава) в мач от основната фаза на Шампионската лига. Германският състав събра 6 точки след първите два кръга в престижната надпревара.

Щутгарт продължава без грешка в ШЛ след класика в Братислава
Щутгарт продължава без грешка в ШЛ след класика в Братислава

„Заслужена победа. Отбелязахме важен първи гол, който ни помогна много. При втория гол имахме късмет, но като цяло играхме много добре. Отборът създаде възможности да вкара още попадения. А Йоша Вагноман беше блестящ - напълно заслужено получи наградата за Играч на мача“, коментира наставникът на Щутгарт след мача.

Капитанът на германския тим Дениз Ундав добави: „Записахме две победи в двете си изиграни срещи. Имаме основание да сме доволни. Ако направим сравнение с двубоя от януари 2025 година - онази победа (с 3:1 - б.р.) дойде много по-лесно от тази. Отборът на Слован се бореше много добре.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пелегрини: Бетис е амбициран да се бори за челните места във всички турнири

Пелегрини: Бетис е амбициран да се бори за челните места във всички турнири

  • 15 окт 2026 | 09:57
  • 782
  • 0
Винисиус се ядоса на Моуриньо за смяната си, треньорът му отговори

Винисиус се ядоса на Моуриньо за смяната си, треньорът му отговори

  • 15 окт 2026 | 09:36
  • 16199
  • 6
Ювентус ще иска да продължи силния си старт в гостуването на негостоприемния "Балаидос"

Ювентус ще иска да продължи силния си старт в гостуването на негостоприемния "Балаидос"

  • 15 окт 2026 | 07:58
  • 2673
  • 2
Милан ще прави втори опит за първа победа в Лига Европа

Милан ще прави втори опит за първа победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 07:29
  • 3031
  • 0
Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

  • 15 окт 2026 | 07:04
  • 7541
  • 3
Исторически голов рекорд в Шампионската лига

Исторически голов рекорд в Шампионската лига

  • 15 окт 2026 | 06:58
  • 11073
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

Официално: УЕФА призна историята на ЦСКА

  • 15 окт 2026 | 15:57
  • 207
  • 0
Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

  • 15 окт 2026 | 09:53
  • 24040
  • 21
Сблъсък от тежка категория!

Сблъсък от тежка категория!

  • 15 окт 2026 | 07:40
  • 20287
  • 90
Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

Левски гостува на НЕК в Лига Европа: "Сините" срещу нидерландския тотален футбол

  • 15 окт 2026 | 07:15
  • 15777
  • 57
Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

  • 15 окт 2026 | 07:04
  • 7541
  • 3
Пълен стадион за НЕК - Левски

Пълен стадион за НЕК - Левски

  • 15 окт 2026 | 15:31
  • 676
  • 0