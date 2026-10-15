Треньорът на Щутгарт е доволен от победата над Слован

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес определи като заслужена победата с 3:0 при гостуването на Слован (Братислава) в мач от основната фаза на Шампионската лига. Германският състав събра 6 точки след първите два кръга в престижната надпревара.

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„Заслужена победа. Отбелязахме важен първи гол, който ни помогна много. При втория гол имахме късмет, но като цяло играхме много добре. Отборът създаде възможности да вкара още попадения. А Йоша Вагноман беше блестящ - напълно заслужено получи наградата за Играч на мача“, коментира наставникът на Щутгарт след мача.

𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛! ✨ Congratulations, Josha Vagnoman! 👏 #VfB | #StuttgartInternational | #UCL | #SBRVfB | 0-3 https://t.co/ltuqnjjbhh — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) October 14, 2026

Капитанът на германския тим Дениз Ундав добави: „Записахме две победи в двете си изиграни срещи. Имаме основание да сме доволни. Ако направим сравнение с двубоя от януари 2025 година - онази победа (с 3:1 - б.р.) дойде много по-лесно от тази. Отборът на Слован се бореше много добре.“

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Снимки: Gettyimages