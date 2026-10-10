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Хамбургер с драматичен успех в добавеното време след два пълни обрата в двубоя с Хофенхайм

  • 10 окт 2026 | 18:55
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Хамбургер с драматичен успех в добавеното време след два пълни обрата в двубоя с Хофенхайм

Хамбургер ШФ постигна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Хофенхайм в двубой от Бундеслигата. Головете за победителите отбелязаха Юсуф Поулсен (12'), Терем Мофи (83') и Миро Мухайм (90+4'), докато за домакините се разписа Бамбасе Конте (53'), а Себастиан Борнау си отбеляза автогол в добавеното време на първата част. Мачът започна отлично за Хамбургер, който поведе в 12-ата минута чрез Юсуф Поулсен. Хофенхайм успя да възстанови равенството в добавеното време на първата част след автогол на Себастиан Борнау. След почивката Бамбасе Конте се разписа в 53-тата минута и даде аванс на домакините, които изглеждаха близо до обрат.

Допълнително напрежение в срещата създаде и изгонването на Бернардо от състава на Хофенхайм, което остави домакините с човек по-малко и усложни задачата им. Въпреки това тимът успя да поведе след почивката, а Хамбургер трябваше да прояви търпение, за да намери път към вратата. Гостите не се предадоха и в 83-тата минута Терем Мофи изравни резултата. Драмата настъпи в добавеното време, когато Миро Мухайм отбеляза решаващото попадение и донесе трите точки на тима от Хамбург. Така Хамбургер стигна до ценен успех след обрат в хода на срещата, докато Хофенхайм пропусна възможността да затвърди преднината си и остана разочарован след късния обрат.

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Снимки: Gettyimages

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