Няма милост за Винисиус: тежкото му наказание остава

Наказанието на Винисиус Жуниор от четири мача остава в сила, след като Апелативната комисия към Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) отхвърли изцяло жалбата на Реал Мадрид. Бразилският нападател получи санкцията от Дисциплинарната комисия заради директния си червен картон в двубоя срещу Виляреал, когато дръпна за косата Нейтън Салиба, както и заради последвалите остри реплики към съдията.

От „кралския клуб“ обаче не се отказват и ще обжалват на по-горна инстанция - пред Спортния административен трибунал (ТАД).

Идните четири срещи на Реал в Ла Лига по хронологичен ред са срещу Севиля, Барселона, Сантандер и Валенсия.

Ако суровата санкция остане в сила, завръщането на Вини в игра за шампионата се отлага за края на ноември, след паузата за националните отбори, когато мадридчани срещат Селта (22 ноември).

Аргументите на Реал Мадрид и отговорът на комисията

В своята жалба „белите“ настояваха за отпадане на двата мача наказание за самия червен картон или за преквалифициране на провинението по член 121.1 от Дисциплинарния кодекс вместо по член 130.2, което би намалило санкцията до една среща. Освен това от клуба поискаха анулиране на другите два мача наказание за протести срещу рефера Диас де Мера, като изтъкнаха, че няма основание за прилагане на член 127 и ситуацията е трябвало да бъде третирана единствено с официално предупреждение по член 118.1.

Апелативният орган обаче отхвърли всички доводи на мадридчани. По отношение на изгонването комисията заключи, че няма явна фактическа грешка от страна на арбитъра. Санкцията от две срещи бе потвърдена по член 130.2, тъй като инцидентът се е случил без директна битка за топката, като органът посочи, че няма основания за отмяна на първоначалното решение.

Относно поведението след картона, от комисията подчертаха: „Обстоятелството, че съдията не е могъл да разчете точните думи, не изключва факта, че е възприел отношението, жестовете, посоката и цялостния контекст на поведението. Не бива да се бърка невъзможността за буквално възпроизвеждане на изразите с невъзможността да се определи същността на извършеното от футболиста.“ Искането за прилагане на по-лекия член 118.1 бе отхвърлено с аргумента, че преценката за подобно предупреждение е изцяло в правомощията на главния съдия на терена.

Дисциплинарната рамка на казуса Член 130.2 (Насилие по време на игра): Налага наказание от два до три мача лишаване от състезателни права, когато действието е извършено извън игрова ситуация или при спряна игра, без възможност за отиграване на топката. Член 121.1 (Директно изгонване): Предвижда спиране на правата за минимум един двубой, освен при по-тежки нарушения, като за ситуации без възможност за игра с топката минималното наказание е две срещи. Член 127: Регламентира наказанията за оспорване на съдийски решения и протести срещу официалните лица.

Според действащите разпоредби, отправянето на протести към главния арбитър, страничните съдии или четвъртия рефер, когато деянието не се квалифицира като по-тежко нарушение, се наказва с лишаване от състезателни права за срок между два и три мача или за период до един месец.

Винисиус: Постоянно ме фаулират, а накрая аз съм наказан

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