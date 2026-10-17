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Даниел Фарке скоро ще подпише нов договор с Лийдс

  • 17 окт 2026 | 14:28
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Даниел Фарке скоро ще подпише нов договор с Лийдс

Ръководството на Лийдс и мениджърът Даниел Фарке са постигнали принципно съгласие за удължаване на контракта на специалиста. Информацията беше потвърдена от авторитетното издание „Ди Атлетик“, според което новият контракт ще задържи германския специалист на „Елънд Роуд“ до 2029 година. Това е ясен знак за пълното доверие, което клубът гласува на наставника, застанал начело на отбора през лятото на 2023 година.

Още в началото на септември стана ясно, че шефовете на йоркширци държат да задържат германеца и активно изчистват финалните детайли по новото споразумение, тъй като настоящият му договор изтичаше в края на настоящата кампания. Позитивната комуникация по време на летния трансферен прозорец и взетите съвместни решения за новите попълнения са затвърдили убеждението на ръководството, че 49-годишният наставник е ключова фигура за бъдещото развитие на отбора. Подготовката по преговорите е започнала зад кулисите още в началото на лятото, след като през миналия сезон Фарке изведе тима до 14-ото място във Висшата лига.

„Остават само някои формалности по сделката преди официалното подписване, но двете страни вече са постигнали цялостно съгласие относно структурата на новия договор“, съобщават източници, запознати с процеса.

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