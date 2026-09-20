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Лийдс пропусна шанса да излезе на трето място, Груев ще почака за завръщането си

  • 20 сеп 2026 | 18:07
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Лийдс остава без загуба от началото на сезона в Премиър лийг, но пропусна шанса да излезе на трето място във временното класиране, след като записа нулево равенство с Кристъл Палас на “Елънд Роуд”.

Даниел Фарке заложи на същите 11, които започнаха и при впечатляващата победа с 4:1 над Нюкасъл. Голямата новина бе, че Илия Груев се завърна в групата за първи път от април. Той обаче остана на пейката за началото и не се появи в игра, за съжаление, така че ще трябва да чака мачовете след паузата за националните отбори, за да запише първи минути в Премиър лийг през този сезон. Хари Уилсън пропусна двубоя заради контузия. В състава на Кристъл Палас имаше две промени от мача с Лех през седмицата. Такехиро Томиясу и Джейди Канво запознаха за сметка на Аханор и Дисаси.

Йоркширци имаха предимство през първата част, но чисти положения нямаше, а домакините успяха да нанесат само един точен изстрел.

След почивката Палас имаше три поредни възможности, от които Пино, Лерма и Камада не успяха да се възползват.

В 51-вата минута Мичъл прати топката във вратата на Трафърд, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада.

Калвърт-Люин имаше страхотна възможност да изведе домакините напред в 57-ата минута, когато засече центриране на Джъстин отблизо, но Бенитес реагира блестящо и спаси.

Нулевото равенство се запази до края. Така двата отбора завършиха при този резултат във втори пореден сблъсък помежду си.

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Снимки: Imago

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