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Бивш мениджър на Лийдс: Всички знаеха, че Ман Сити мами, трябва да изпаднат

  • 4 окт 2026 | 19:15
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Бившият мениджър на Лийдс Джеси Марш призова Манчестър Сити да бъде наказан строго за нарушенията на финансовите правила на Премиър лийг, като според него клубът трябва да бъде изваден от елита. Американският специалист, който водеше Лийдс през сезон 2022/23, когато отборът изпадна от първенството, заяви, че проблемът с финансовите практики на „гражданите“ отдавна е бил известен във футболните среди.

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„Мисля, че Манчестър Сити трябва да бъде наказан строго. Смятам, че трябва да изпадне. И между другото, всички знаеха. Всички знаеха“, заяви Марш в интервю за "Гардиън". Той си припомни и реакцията си, когато клубът обяви, че е на печалба през лятото на 2022 г., въпреки огромните си разходи на трансферния пазар. „Когато казаха, че са взели Ерлинг Холанд за 52 милиона паунда, си помислих: „Да, добре, разбира се! Това някаква шега ли е?“ Знаех, че има несъответствия, но какво можеш да направиш? Просто вдигаш ръце и си казваш: „Това е футболът“, разказа американецът.

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Марш направи паралел с финансовото положение на Лийдс, който нямал собственици с неограничени средства и трябвало да продава футболисти, за да поддържа баланса. Той припомни, че клубът е реализирал значителни приходи от трансферите на Рафиня и Калвин Филипс, преминал именно в Манчестър Сити. Независима комисия призна „гражданите“ за виновни по обвиненията за сериозни нарушения през периода 2009–2018 г., но клубът отрича неправомерни действия и обжалва решението.

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Снимки: Gettyimages

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