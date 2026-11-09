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Българките временно четвърти в отборната надпревара на 25 м пистолет жени на Световното

  • 9 ное 2026 | 15:39
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Българките временно четвърти в отборната надпревара на 25 м пистолет жени на Световното

Трите български представителки са в топ 30 след първото упражнение прецизна стрелба в дисциплината 25 метра пистолет за жени на Световното първенство по спортна стрелба в Доха, Катар.

Адиел Дунева и Мирослава Минчева записаха резултат 289 точки и делят 22-23-о място, а Антоанета Костадинова постигна една точка по-малко и с 288 точки е 29-а.

Във временното класиране на отборната надпревара в дисциплината България заема 4-о място със сбор от 866 точки.

Утре ще се проведе втората половина - бързата  стрелба, след което ще бъдат определени осемте финалистки.

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