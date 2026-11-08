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Етър и Бяла продължават без грешка в първенството на България по хандбал за жени

  • 8 ное 2026 | 19:38
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Етър и Бяла продължават без грешка в първенството на България по хандбал за жени

Вицешампионът Етър 64 и защитаващият титлата си Бяла записаха нови победи и продължават без грешка след третия кръг на женското първенство на България по хандбал.  Великотърновки спечелиха убедително срещу гостуващия Академик ПУ с 34:22 (18:9) и с пълен актив от 6 точки и най-добра голова разлика останаха на върха на подреждането.

Етър започна силно и водеше с 11:2 в средата на първото полувреме. Домакините  за първи път направиха преднината си двуцифрена при веднага след почивката при 19:9, а десетина минути преди края лишиха срещата от всякаква интрига след серия от пет поредни гола, повеждайки с 31:17.

Мартина Тодорова реализира 10 гола за "виолетовите", а Александра Замишляк добави 6. За пловдивчанки Петя Кръстева и Венета Гочева вкараха по 5 попадения.

Шампионките от Бяла стигаха до победата в залата на бронзовия медалист от миналия сезон Свиленград с 31:25 (14:14) и също събраха 6 точки. След равностойно и оспорвано първо полувреме гостенките все пак показаха по-голямата си класа след почивката, за да триумфират.

Сливница постигна първи успеха за сезона, след като спечели с 42:34 (21:16) срещу домакина Спортист Кремиковци.

Срещи от третия кръг на първенството на България по хандбал за жени:   
Етър 64 - Академик ПУ                     - 34:22 (18:9) 
Свиленград-Бяла                              - 25:31 (14:14) 
Спортист Кремиковци - Сливница - 34:42 (16:21)  

Начело в класирането е Етър 64 с пълен актив от 6 точки, следван от Бяла също с 6 точки, Свиленград с 4, Сливница с 2, Академик ПУ и Спортист Кремиковски с по 0 точки. 

Срещи от третия кръг на първенството на България по хандбал за жени:   Етър 64 - Академик ПУ                     - 34:22 (18:9) Свиленград-Бяла                              - 25:31 (14:14) Спортист Кремиковци - Сливница - 34:42 (16:21)  Начело в класирането е Етър 64 с пълен актив от 6 точки, следван от Бяла също с 6 точки, Свиленград с 4, Сливница с 2, Академик ПУ и Спортист Кремиковски с по 0 точки.

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