София приема световния елит в скоковете на батут през 2027 година

България официално пое домакинската щафета от Китай за Световното първенство по скокове на батут през 2027 година. В Нандзин президентът на Българската федерация Стоян Димитров прие флага на Световната гимнастика (ФИГ) от първия вицепрезидент на централата Али Ал-Хитми.

От 6 до 21 ноември догодина София ще бъде център на световния батут. Най-добрите състезатели на планетата ще си дадат среща в „Арена 8888“ в битка за отличията от шампионата, който ще бъде олимпийска квалификация за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

България има сериозни традиции в организацията на големи международни състезания по скокове на батут, а повереното домакинство е признание за развитието на този спорт у нас.

Преди големия форум в София обаче предстои още едно важно изпитание за българския батут. Следващата седмица в Китай ще се проведе Световното първенство за юноши и девойки, в което България ще участва с 15 състезатели. Младите таланти ще имат възможност да премерят сили с най-добрите в света и да натрупат ценен международен опит преди шампионата догодина у нас.

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