Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение в Япония

Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение на смесени двойки на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Кумамото (Япония) с награден фонд 500 хиляди долара.

Българите отстъпиха пред Ю Зжъжуей Джери и Це Ин Сует (Хонконг) със 7:21, 13:21.

Утре предстоят още две срещи с българско участие. Седмите поставени Стефани Стоева и Габриела Стоева излизат срещу корейките Ким Ю-джунг и Ли Ю-лим, а Калояна Налбантова ще играе на единично срещу канадката Мишел Ли.

Четирима национали са заявени за участие на международния турнир "International Challenge" в Дъблин (Ирландия), който стартира утре.

В надпреварата ще се включват Гергана Павлова, Христомира Поповска, Димитър Янакиев и Илиян Стойнов.

Мъжете ще стартират от квалификациите на единично и ще играят заедно на двойки. Първата съперничка на Павлова в основната схема ще бъде германката Миранда Уилсън, а на Поповска - номер 2 в схемата Ивон Ли (Германия).

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